民進黨全代會今登場，昨天有媒體報導，副總統賴清德近期強力替新系中評委候選人拉票，原本可望拿下中評委主委的陳明文選情恐生變；賴核心人士今指出，「不可能啦！有的話我就接到指示了，真的不必刻意挑起這些爭端。」

有關部分媒體報導「賴清德強力介入中評委選舉…」等內容，賴清德辦公室今聲明表示「賴清德身為副總統，未兼任何黨職，對於黨務工作及黨內選舉，保持中立，從未介入，希望媒體依據事實報導，勿捕風捉影。」

賴核心人士指出，賴清德當上副選總統後，一直廣結善緣，不方便介入組織改選，最重要的一點是，「一切尊重蔡總統」。

媒體報導，賴約兩週前，開始涉入這次評委選舉，賴親電多位台南黨公職，替登記最後關頭才登記參選的林宜瑾，爭取黨代表票，賴向台南非新系黨工執求票的大動作，也衝擊現任市長黃偉哲所推的南市議員李偉智選情；賴盼替新系拼上第四席評委，結合蘇系、綠色友誼可望各自拿下一席，取下中評會過半的六席優勢，助前高市議長康裕成當上主委

親賴人士說，黃偉哲之前表示，若是賴清德人馬前台南市黨部主委黃先柱選中評委，黃就會支持，但是黃先柱這次不選，所以就尊重黃偉哲選擇。

親賴人士指出，黃偉哲系統目前是由民進黨台南市黨部財務長郭再欽操盤，他們曾向黃陣營為林宜瑾拉票，但黃陣營告知，他們的票交給蔡總統去運作。

另一位親賴人士也說，賴清德不需要著眼於中評委這位子，「且我也沒接到賴清德任何指示。」初選是家務事，現在初選已經過了，實在不需要故意再去挑起這些紛爭。

(中時 )