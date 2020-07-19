因為新冠疫情影響，宅經濟發威，許多人習慣囤積民生物資在家求安心，方便快煮的乾拌麵及常溫牛肉麵，競爭激烈程度更是進入戰國時代，連飯店業者也來參一咖！

漢來的「來拌麵」歷時1年研發，首波口味為「椒麻醬香」，以大紅袍花椒、辣椒製成紅油，和主廚特調的醬汁，麻中帶辣。還把最近很夯的「未來肉」和豐富的蔬菜做成拌麵醬料，兼具營養與美味。

雞肉飯風味拌麵。（圖／耐斯王子大飯店提供）

位在嘉義的耐斯王子大飯店，還把嘉義的知名小吃雞肉飯與拌麵結合，運用噴水雞肉飯以油蔥酥、雞油調製的獨門醬汁，搭配小夫妻拌麵Q彈的麵體，熟悉的飄香風味越吃越涮嘴。

牛肉麵。（圖／圓山大飯店提供）

另外，圓山大飯店在今年也將傳承40餘年的牛肉麵，推出常溫的真空保鮮包裝，以大量牛骨熬煮並加入各式蔬果清燉湯底，佐以冰糖及辛香料慢火炒香的紅燒湯底，並適當添加醬油、辣豆瓣，熬煮出豐盈色澤且無浮油，飽含層次感的紅燒湯頭，與特選Q彈麵條及牛肋條一起品嘗，香氣濃郁，吃起來超過癮！

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(中時電子報)