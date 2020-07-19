ㄚ頭（左）今年5月與王惟立登記結婚。（翻攝臉書）

女星丫頭（詹子晴）手上副業增至7項，包括手搖、日本料理、兩間酒吧、燒烤店與咖哩飯，她日前上衛視中文台《一袋女王》透露，最近砸千萬在中山捷運站附近開設3層樓SPA保養中心，透露與朋友籌備許久，貸款六成，希望能吸引小資女上門。

丫頭把錢都投資在副業上，坦言目前手上「真的沒有錢」，除了SPA保養中心，她為了提攜年輕人創業，與車輪餅老闆快閃合作3個月，她侃侃說道「像憲哥看見我，帶著我在演藝圈主持，我很感謝他，我若遇到優秀年輕人，我就希望可以幫忙，讓他被看見」。相當有生意頭腦的丫頭，在此項目沒花甚麼前，用限時的飢餓行銷相輔相成手搖事業，主要是幫友人宣傳加盟，並不會長期合作。

她今年5月和警政署署長兒子王惟立登記結婚，兩人在婚前就協定財務獨立、不干涉對方副業經營，開玩笑稱「我很要求這點，就是不要肖想我賺的錢」，但老公為了家庭未來發展還是會在丫頭身旁耳提面命，「我還是會聽，然後再（從另一耳）出去」。至於宴客日期，她坦言可能不會辦，「因為覺得好麻煩喔，我聽了一些前輩說這要很小心處理，我聽完就說『還是就不要辦』，也沒討論，就算一個禁忌話題，我在逃避」。小兩口因還沒找到房子住在一起，所以未展開做人計畫。

而身高160公分的ㄚ頭因代言代謝輔助食品瘦了9公斤，目前46公斤，但她瘦身前並不覺得自己胖，「但衣服脫開，老公就會覺得『在幹嘛』，所以我其實滿有肉的」，透露之前會發福原因，「就單純幸福肥，老公什麼都要一起，宵夜我不吃他就會生氣，會胖一部分是跟老公飲食」，

目前少吃消夜，但沒戒手搖飲。會怕到撞到吳宗憲的果膠？ㄚ頭稱，「我覺得不太一樣，憲哥的是很有飽足感，我之前也吃過，我是沒辦法每天排便的人，我代言的是能幫助我每天排便，需要讓小腹平坦一點」。

(中時 )