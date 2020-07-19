老婆1年只洗1次澡，你忍的了嗎？新北市1名林姓婦女被丈夫指控，每年只在過年才洗澡，身上的黑癬多到會堵住排水孔；更用嚼口香糖取代刷牙，衛生習慣差到爆。丈夫想外出賺錢卻反遭林女限制在家，導致家貧困健保也繳不出來，丈夫在婚後忍了13年終於受不了，訴請離婚獲准，全案可上訴。

根據判決書指出，2人剛交往時，林女約1周洗1次澡。兩人於2002年結婚後，林女卻變本加厲，變成1個月不刷牙、洗澡、洗頭，以致於2人性生活頻率1年1次，10多年來膝下無子。誇張的是，老婆因不愛洗澡，等終於願意沐浴時，身上掉下的黑癬還直接塞住排水孔，也不愛刷牙，只吃口香糖清潔口腔，2014年之後更扯，只有過年時才會洗澡。

丈夫表示，婚後他長期住在老婆的娘家，林女不外出工作之外還限制他去工作，導致家境貧困，繳不出健保費、國民年金、電話費，連蛀牙也沒錢看牙醫。2015年底他諸於受不了搬離妻子娘家，前往新竹水果行工作，但妻子卻經常跑來打擾，要他領薪後辭職，他不斷忍讓卻換來妻不斷折磨，才決定向法院訴請離婚。

法官審酌認為，夫妻倆長期失業，導致經濟陷入困境，無法繳納健保費、電話費，加上對於家事、衛生習慣均有歧見無法相處，且二人分居2年多，顯見婚姻難以維持也無法修復，2018年1月3日判准離婚。本案仍可上訴。

(中時電子報)