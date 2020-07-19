勇士隊弗里曼(Freddie Freeman)日前染上新冠肺炎，且有明顯症狀，一度發燒超過40度，還在心中向上帝禱告「不要帶走我…」，走過鬼門關從肺炎中康復後，弗里曼已經歸隊一起訓練，不過回想起生病這段日子，仍讓他餘悸猶存。

根據《美聯社》報導，弗里曼在染疫期間只能不斷為自己禱告，「我當時燒到華氏104.5度(約攝氏40.3度)，身體從來沒這麼燙過，我在心中說，『拜託別帶走我，我還沒準備好…』，當時真的很害怕。」

弗里曼詳細描述了他染疫的情況，7月初測試時他還是陰性，不過2號突然開始不適，當時還沒有意識到可能是新冠肺炎，直到3號晚上額溫飆到40度才意識到糟了，甚至一度要緊急送醫，「幸好後來溫度慢慢下降，當時想著如果再超過華氏104度，我就要採取行動。」

弗里曼透露，在最嚴重的4天他還失去味覺和嗅覺，不過之後有9天無症狀，根據大聯盟協議，他要在24小時內2次檢測都呈陰性才能回到球場，「我現在感覺很好，體重也只掉了1磅(約0.45公斤)，而且沒有少掉任何力量。」

昨日弗里曼回到球場，終於重返這令他著迷的地方，「我就像走進糖果店哩，有時候你會忘記多喜歡棒球，但我確實很想念這，走進球場我真的很興奮。」此外弗里曼在受訪時全程戴上口罩，走過一遭鬼門關後他明白疫情的嚴重性，並表示他會繼續採取防疫措施。

(中時 )