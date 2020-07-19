搭上本季復賽「末班車」的馬刺，儘管今年想要延續連23年闖進季後賽，且打破NBA歷史紀錄的難度很高，馬刺總教練帕波維奇卻完全沒有放在心上，「假如我們打得夠好，能夠進入季後賽，那就太好了！但我現在的目標就是進步。」

為何馬刺本季闖進季後賽難度很高？因為他們目前拿到27勝36敗，排在西區第12，雖然距離西區第8種子灰熊之間的勝差只有3.5場，當家球星艾卓吉卻因受傷宣告缺陣，內線常人萊爾斯也因盲腸炎不打復賽，整體戰力明顯下滑不少。

所以帕波維奇直接把話說得很明，「以我們目前處境來看，進步比什麼都重要，我不太擔心我們要如何跟湖人、快艇、塞爾提克、暴龍等隊對抗，我想這跟訓練營很像，努力在沒人受傷情況下重新開打，且找回節奏，看誰的狀況最好。」

帕波維奇強調，他不會冒險讓那些4個多月沒打球的老將上場，代表復賽將看年輕球員表現，「所有球員都具競爭力，都會為了贏球而打，但這也是現實的一部分，每隊目標不同，有的自認跟冠軍很近，有的只想晉級，有的更關心自己進步。」

(中時 )