三峽水庫開閘洩洪。（取自東網）

據大陸央視新聞今日報導，今日8時長江南京站水位10.27米（警戒水位8.70米），超出警戒水位多達1.57米，是今年大洪以來最高潮位，同時也打破了自1956年測得10.22米的歷史紀錄。

而長江「2020年第2號洪水」也在昨天抵達三峽水庫。從昨日8時至18時，三峽入庫流量維持在6.1萬立方米每秒，這是今年入汛以來抵達三峽的最大流量洪水。為減輕下游防洪壓力，三峽緊急啟動樞紐攔洪削峰，洩洪出庫流量3.3萬立方米／秒，攔洪率超過45％。

不過洪水帶來的災情雖稍有換退，後續處置仍然是一大難題，位在湖北的恩施市，因江水已經退去，江邊各商舖損失比較大，很多商舖經營者在災後清理被淹的貨品。有市民稱，洪水漲得太快，她在這條街上做了十幾年生意，以前還沒見過把店鋪都被水淹了的情況。

據恩施當地媒體18日報導，連日來，恩施市遭連日暴雨襲擊，尤其是7月16日至17日，恩施市受災最為嚴重，17日清江恩施水位站流量超過3670立方米每秒，水位超過418.5米。

暴雨導致恩施城區大面積處於淹水狀態。相關報導影片和圖片顯示，恩施城區部分道路一片浸在水中，有路段停放多輛汽車直接滅頂。部分街道一樓的店鋪更是幾乎完全被淹沒。

長江洪峰通過三峽。（取自東網）

(中時 )