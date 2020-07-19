警方強調，捍衛民眾安全的決心，業者不要挑戰公權力，心存僥倖。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第四分局7月份起，每日針對南屯區夜店、KTV、酒店等特種營業場所，及望高寮景觀公園等易滋事處所規畫密集性路、臨檢及掃蕩勤務。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第四分局長分局長吳耀南強調，維護社會秩序及治安是警察的重要任務，遏止犯罪及保護民眾安全沒有假期。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第四分局7月份起每日針對南屯區夜店、KTV、酒店等特種營業場所，及望高寮景觀公園等易滋事處所規畫密集性路、臨檢及掃蕩勤務，透過高強度勤務作為，向業者及滋事份子宣誓警方嚴正執法以及捍衛民眾安全的決心，另鎖定轄內知名夜店，臨檢完畢後採取「回馬槍」策略，間隔約一小時後再次返回實施臨檢，讓酒客驚呼「怎麼又來？」以高強度高密集強勢臨檢勤務，嚇阻滋事份子勿輕舉妄動。

台中市警察局第四分局長分局長吳耀南強調，維護社會秩序及治安是警察的重要任務，遏止犯罪及保護民眾安全更是沒有假期，台中第四分局持續針對轄內易滋事處所持續規畫路、臨檢及其他勤務作為，掃蕩治安死角並強化各項攻勢勤務，持續向特種營業場所業者約制。

告誡店家務必做好自主安全管理，如發現可疑人士或有人意圖滋事，隨時通報警方，將視狀況派遣快打部隊強力壓制嚴正執法，即時消弭滋事者氣焰，並以刑法新修正149、150條聚眾鬥毆罪嚴辦，防止衍生其他治安事故，遏止街頭暴力案件發生。

全台掃治安雷厲風行，因應酒店、舞廳等特種營業場所發生數起等重大治安事件，為避免不良模仿效應及民眾恐慌，台中市警察局第四分局自7月份起，對南屯區夜店、KTV、酒店等特種營業場所以及望高寮景觀公園等易滋事處所規劃密集性路、臨檢及掃蕩勤務。

「以高強度的勤務作為，向業者及滋事份子宣誓警方嚴正執法」，警方強調，捍衛民眾安全的決心，業者不要挑戰公權力，心存僥倖。

台中市警察局第四分局18日執行全國性同步臨檢勤務，針對轄內易滋事夜店及KTV等易滋事處所執行封閉式掃蕩臨檢，其中於臨檢轄內KTV時，恰巧有家庭帶小朋友在包廂歡唱，小朋友對警察臨檢新鮮與好奇，臨檢同仁趁機機會教育，告知雖有父母陪同，但仍須於凌晨24時前離場，小朋友感謝警察同仁辛苦執勤保護他們的安全。

警方也對轄內知名夜店，因時常有酒客滋事，於臨檢完畢後採取「回馬槍」策略，間隔約一小時後再次返回實施臨檢，透過高強度高密集強勢臨檢勤務，嚇阻滋事份子勿輕舉妄動。

(中時 )