桃園警方從7月16日起，規畫除暴專案行動，密集臨檢掃蕩易生治安顧慮場所。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園警方從7月16日起，規畫除暴專案行動，密集臨檢掃蕩易生治安顧慮場所。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園警方從7月16日起，規畫除暴專案行動，密集臨檢掃蕩易生治安顧慮場所。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園警方從7月16日起，規畫除暴專案行動，密集臨檢掃蕩易生治安顧慮場所。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園警方從7月16日起，規畫除暴專案行動，密集臨檢掃蕩易生治安顧慮場所。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

赤裸男開賓士拒檢，八德警網查獲30萬海洛因安毒。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

赤裸男開賓士拒檢，八德警網查獲30萬海洛安毒。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

八德警17日深夜巡邏時，發現周姓男子全身赤裸駕著賓士，且避諱警方視線，上前盤查，周男起先拒不配合受檢，待通報線上支援警力抵達，周男才不得不配合，果真當場查獲市價達30萬的海洛英及安非它命毒品，全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

八德分局四維派出所警員黃頡承、許文溥17日晚間23時許巡邏時，在大興路500多號處，見35歲周姓男子赤裸上半身駕駛賓士車且形跡可疑，員警遂上前攔下車輛盤查，周男見警要盤查身份，神情緊張不自在，起先還藉故拒不配合受檢。

2警力立即呼叫也在線上巡邏的所長林俊廷等支援警力抵達，周男見大批警力包圍，才乖乖配合警方盤查，將原放在副駕駛座上的包包交付警方，警方一開，當場查獲一級毒品海洛英3包（約60餘克）及安非它命5包（近30克）。

警方將周男帶返所製作筆錄，周男堅稱是自用，警方對此存疑，將持續調查，並向上溯源追查毒品來源，全案訊後依照毒品危害防制條例罪嫌將周男移送桃園地檢署偵辦。

八德警方指出，桃園警方從7月16日起，規畫除暴專案行動，密集臨檢掃蕩易生治安顧慮場所，並結合暑期青春專案與安居緝毒期程，針對毒品加強查緝，強調毒品問題嚴重危害社會治安，警方巡邏時會針對可疑份子加以盤查，防止非法情事發生，以全面淨化轄區治安，保護青少年免受毒品危害。

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(中時 )