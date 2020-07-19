大陸女星孫儷演活宮廷劇《後宮甄嬛傳》的娘娘，不過在現實生活中，孫儷是個超暖心的媽咪，不吝嗇分享一家日常的孫儷今（19日）則發文透露，她因為上課的事把8歲兒子等等訓斥了一頓，孫儷隔天則趕緊和等等解開心結，她感性吐「這半年裡看到太多的無常，不要留下任何遺憾」，親子暖心互動被網狂讚。

孫儷微博全文。（圖／取材自孫儷微博）

孫儷在微博發文透露，她周三晚上為了上課的事，把兒子罵了一頓，最後等等向她道歉「媽媽我錯了」，母子兩人都抱著感傷入睡，而隔天要出差的孫儷則在出門前和兒子解開昨晚的心結，孫儷感性嘆「這半年裡看到太多的無常」，萬一兒子停留在媽媽對他的批評「那將是多麼糟糕的事」。

孫儷主動和兒子解開心結，要等等做的言而有信的孩子，她也告訴女兒，要在保護眼睛的前提下看電視、少吃糖，孫儷對子女的對話展現出滿滿母愛，而網友也狂讚孫儷的育兒之道「教育方式太好」、「很棒的媽媽」、「孫老師棒」。

(中時電子報)