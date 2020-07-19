檢場近日錄華視《天才衝衝衝》，他與老婆李翊君育有19歲女兒王敏淳（香奈兒），王敏淳在美國波士頓伯克利音樂學院就讀2年級，因疫情3月返台，他透露愛女目前已先辦休學，「我們乾脆先停半年，如果有特效藥、疫苗出現再說，不然誰敢回去」？他憶起王敏淳先前在美讀書感冒咳嗽嚴重，但看完醫生只得到多喝水、多睡覺的建議，「現在美國也一樣，等到沒辦法呼吸，再派救護車去載，問題是新冠肺炎沒有藥，根本就草菅人命」。

王敏淳近日發行單曲〈第七次的掰掰〉，檢場坦言李翊君壓力比女兒還大，「不過女兒也有壓力，老是跟我講說晚上睡不好，我叫她放輕鬆一點，她現在就是扎根階段，這麼大壓力做什麼？」至於藝人都要面對的酸民課題，他表示：「我有跟她心理建設，妳今天在社會有名望了，所有人評價都是一半一半，有好、有不好，做得再好都有人說妳不好。」他笑稱女兒是摩羯座，有把自己的建議聽進去，沒有向自己哭訴過，他近日也沾女兒光拍了廣告。

王敏淳日前舉辦新歌發表會。（吳松翰攝）

若是未來星路順利，王敏淳是否不復學繼續闖星河？檢場回應：「做不好也繼續做，做我們這一行機運很重要，之前的默默耕耘，對日後成功都有幫助，她現在發片、活動，這半年其實形同實際求學，都是累積」。語氣充滿對女兒的期許與疼愛。

(中時 )