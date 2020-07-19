國道1五股段大貨車翻覆 南下車流回堵5公里 12:442020/07/19 中時 賴彥竹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1五股段大貨車翻覆佔據2車道，南下車流回堵5公里。（翻攝照片／賴彥竹新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道警方已派員疏導車流，車禍原因也有待進一步釐清。（翻攝照片／賴彥竹新北傳真） 國道一號南下31.8公里處今（19日）上午10時發生貨車、自小客車碰撞事故。（翻攝照片／賴彥竹新北傳真） 國道一號南下31.8公里處今（19日）上午10時發生貨車、自小客車碰撞事故，30多歲男子駕駛大貨車失控翻覆於內側車道，駕駛一度受困於車內，警消獲報後，男子已自行脫困，所幸輕傷無大礙，但大貨車翻覆佔據2車道，造成國道1號南下五股路段回堵近5公里，國道警方已派員疏導車流，車禍原因也有待進一步釐清。 (中時 ) #翻覆 #大貨車 #駕駛 #五股 #南下 也許您會感興趣 推薦閱讀 防危險駕駛 80輛公車裝預警系統 04:102020/07/15 地方新聞 國1轎車狂衝！插進大貨車屁股 車頭全毀駕駛慘死 08:112020/07/15 社會 昨稽查青春專案、今少年無照駕駛亡 侯友宜：要好好預防 12:012020/07/15 政治 新北變大台北軸心 侯準備好了 04:102020/07/16 地方新聞 熱暈了！60歲老翁跌落水溝獲救 14:562020/07/17 社會 小黃駕駛酒駕逆向狂衝 大貨車司機「正面對決」原因讓人感動 17:372020/07/17 社會 積極宣導安全駕駛觀念 中華車會開辦安全駕駛營 17:232020/07/17 汽車情報-汽車新聞 熱昏頭 6旬男跌落水溝獲救 04:102020/07/18 社會新聞 阿里進軍無人駕駛 傳捷報 04:102020/07/19 全球財經 大貨車下西濱高速過彎 瞬間翻車柴油流滿地 09:352020/07/19 社會 社會熱門新聞 辣媽搖搖椅上大戰房東 羞喊：「不要在2樓」原因曝光！她下場超慘 - 社會 全台首間3D彩繪夜市 海盜船鐵器飛出 遭勒令停業 - 社會 嬌妻1年洗1次澡 黑癬卡滿水溝「堅毅」人夫忍13年撐不住了 - 社會 情侶大白天草叢上演活春宮 大媽看不下去…拿木板暴打野鴛鴦 - 社會 男網友吃驚女伴1晚可噴泉10次 老司機們力挺表示：體質與調教是關鍵！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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