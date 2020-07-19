國道警方已派員疏導車流，車禍原因也有待進一步釐清。（翻攝照片／賴彥竹新北傳真）

國道一號南下31.8公里處今（19日）上午10時發生貨車、自小客車碰撞事故。（翻攝照片／賴彥竹新北傳真）

國道一號南下31.8公里處今（19日）上午10時發生貨車、自小客車碰撞事故，30多歲男子駕駛大貨車失控翻覆於內側車道，駕駛一度受困於車內，警消獲報後，男子已自行脫困，所幸輕傷無大礙，但大貨車翻覆佔據2車道，造成國道1號南下五股路段回堵近5公里，國道警方已派員疏導車流，車禍原因也有待進一步釐清。

(中時 )