稍早傳出，一名在香港國泰航空服務的香港人，17日搭機返台，18日至桃機一航廈的國泰辦公室逗留、前往航廈美食街，未料昨日被通知確診新冠肺炎。國泰航空表示，疾管署確實有來關心此事，但是否為國泰員工或是搭乘國泰航班的旅客目前並不清楚，須等指揮中心證實。

國泰航空傳訊部副理侯恩錫說，若指揮中心公布，剩下來航空公司將配合指示辦理消毒、疫調等。桃園機場公司表示，機場每天都有持續消毒。

(中時 )