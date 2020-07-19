前總統陳水扁預計下午三點前往民進黨全代會場投票；民進黨團總召柯建銘今表示，扁展現善意了，只投票不參加黨員大會，應該有解釋空間。

至於扁提到，前往全代會恐會被「總統抓回去（關）」；柯建銘說，「應該不會啦！」 這有解釋空間，因為扁沒有參加全代會只投票，且扁過去選舉上也有投過票，大家用比較寬容的心態看待這個事情應該比較OK。

他強調，大家可以體會陳前總統的心情，彼此體會一下就好。

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(中時 )