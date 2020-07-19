講到迴轉壽司許多人都會想到爭鮮，一盤30元的價格平易近人，就有網友在PTT上發問「預算100，爭鮮怎麼吃最划算？」貼文一出立刻引發熱議，網友熱心分享：「點黃瓜捲、旗魚鬆卷、鐵火卷、豆皮壽司！」、「薑片吃到飽，綠茶喝飽」

原PO表示，今天想吃爭鮮犒賞自己，但預算只有100元，最多只能花到150元，因此求助廣大的網友們：「要吃什麼品項才吃得飽最划算？」

貼文一出，網友紛紛留言，「吃爆店裡的薑」、「全吃鮭魚」、「薑片吃到飽」、「用三倍券200可以吃8盤」、「你去買外面10元的啦」、「用三倍卷可以打8折吧」、「喝一碗湯去自助餐吃白飯」。

另外，也有網友教學「外帶餐盒剛好100」、「豆皮壽司5盤配一碗薑片」、「不是有教過嗎？豆皮壽司＋薑＋茶」、「稻荷4個＋味增湯，剩下就靠薑片和綠茶包了」、「一個鮭魚，兩個茶碗蒸，兩個湯」、「去車站爭鮮買！」

(中時電子報)