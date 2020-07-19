球王喬柯維奇(Novak Djokovic)生涯累積17座大滿貫單打金盃，被看好在退休時成為史上最多冠的男網選手。法國好手西蒙(Gilles Simon)認為就算喬柯維奇拿了很多冠軍，他也不會被承認是最偉大球員，因為西方媒體對他有成見。

西蒙對法國媒體說：「如果他打破費德勒(Roger Federer)的紀錄，大家會很不爽。你可以從澳網決賽的觀眾反應看出來。這是一個大錯誤，大家沒給他費德勒、納達爾(Rafael Nadal)同等的認可。當我們談到費德勒，我們只會說他的優點，同時只會檢討喬柯維奇的缺點。這是媒體的把戲。」

費德勒生涯對戰納達爾居於下風，阿格西(Andre Agassi)質疑費德勒如何被稱為最偉大的球員，如果他一直打不贏某個人？儘管只是些微差距，喬柯維奇生涯對戰成績仍小贏費納二人，如果他的大滿貫金盃又能超過他們，憑什麼不能說他是史上第一呢？

然而一般評論認為「最偉大」還包括對業界的正面影響力，這方面西蒙認為喬柯維奇吃了媒體的悶虧。喬柯維奇因為出身塞爾維亞與種種原因而被西方媒體厭惡，他前陣子大嘆有人以獵巫的心態在追剿他。至少在脫離西方媒體打壓的世界，例如在東亞的大陸球迷就對他友善得多。

(中時電子報)