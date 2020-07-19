主打全台首間「3D彩繪夜市」海盜船鐵器飛出險商人，桃市府勒令停業。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

主打全台首間「3D彩繪夜市」海盜船鐵器飛出險商人，桃市府勒令停業。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

主打全台首間「3D彩繪夜市」海盜船鐵器飛出險商人，桃市府勒令停業。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

主打全台首間「3D彩繪夜市」海盜船鐵器飛出險商人，桃市府勒令停業。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

主打全台首間藝術3D立體彩繪夜市的「童話市集」，17日才大張旗鼓開幕，隔日晚間卻爆發園內海盜船鐵製設備鬆脫重落地，目擊民眾爆料並斥業者仍放任讓孩子繼續玩，桃園市經發局指出，稽查發現業者並未申請即違法營業，還發生器材掉落狀況，已勒令業者停業，將開罰5至10萬元，下周也將會同大型機台的主管機關聯合稽查，違規情形祭出重罰。

位於御花園夜市舊址的「童話市集」，鄰近桃園區永康公園，佔地4000坪，規畫每周三、五、六17至24點營運，業者號稱有200個攤位，也是全國首創第一個藝術3D立體彩繪夜市，處處都藏有3D立體彩繪驚喜。

不過風光開幕的隔天晚上，竟傳出鐵器鬆脫飛出的意外，有網友以「差點被爆頭」，在網上發文稱孩童在玩海盜船，下一秒很重的鐵器掉落，但業者還繼續給孩童玩，網友怒斥：「大人都可能會GG，孩童呢？有先檢查遊樂設施嗎？生命只有一次捏！」文章引發網友熱議直嚷：「太恐怖了！」，甚至說：「無照業者，沒人監管，出了事自認倒霉！還是少去玩！」也有網友說新夜市「負評如潮」，沒有排煙設備，逛夜市根本在吸油煙。

經發局市場科指出，該地區是公共設施保留地，業者若提出申請，經建管、消防、衛生等單位稽查核可後，才會核發經營許可，預計要半年，但業者完全未遞件申請，且周五開幕當晚派員稽查確認現場超過30攤，已違反桃園市攤販集中區管理自治條例，將祭出5萬至10萬元罰鍰。

另因大型機械遊樂器材要申請雜照，業者也未遞件申請，涉及涉及「充氣式遊樂設施及非固定式機械遊樂設施安全管理規範」規定，屬建管處業務，經發局也將會同相關單位聯合稽查，重懲不法。

(中時 )