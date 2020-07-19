金山派出所長鍾瀚瑋（左3），自認航海王打扮，卻被認為像烏龍派出所腳色寺井。（金山警方提供／許家寧新北傳真）

鍾瀚瑋與警方至沙灘宣導民眾，車上不要放貴重物品，以免遭人行竊。（金山警方提供／許家寧新北傳真）

新北金山中角灣為北海岸知名衝浪天堂，美麗沙灘周末吸引許多遊客前來，金山派出所長鍾瀚瑋穿上花襯衫、短褲化身「航海王」提醒民眾注意破車窗竊賊，不過圓潤臉龐、以及討喜外型，遊客讓直呼不像！根本神複製《烏龍派出所》的「寺井！」

炎炎夏日，民眾在海邊戲水踏浪，享受悠閒時光，車內財物容易遭竊賊覬覦，敲破車窗偷竊時有所聞，金山警分局周末假日針對中角灣、白沙灣等觀光景點，組成「預防犯罪宣導團」，金山所長鍾瀚瑋配合沙灘風，突發奇想cosplay成魯夫與民眾拉近距離。

帶著眼鏡、外型忠厚的鍾瀚瑋（26歲），向民眾宣導並攀談詢問「我像哪個卡通角色」，民眾一頭霧水，覺得比較像烏龍派出所員警「寺井」，讓他備受打擊，笑翻眾人，員警也說，鍾綽號「肉包」，和善近人、笑口常開且服勤認真受到鄉下長者喜愛，都和寺井很像。

金山警分局長陳永昌說，鍾瀚瑋警大81期畢業後，先擔任刑事局偵查員，去年初任所長，與同窗好友萬里所長林俊偉、野柳所長曾鐘錡組成「三劍客」，相約金山警分局服務，陳永昌也對鍾贊不絕口，強調「肉包」認真且單身，歡迎大家為他介紹女朋友。

陳永昌也表示，為防制打破車窗竊取車內財物等案件發生，警方派員喬裝遊客，加強防竊巡邏，也提醒民眾假日外出旅遊無論駕駛何種車輛，貴重物品應隨身攜帶，同時離開車輛前務必上鎖，在沙灘上休閒時也要注意隨身財物，以免遭竊賊覬覦，造成損失。

(中時 )