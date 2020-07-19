台南市南區一家超商的店員，日前發放3倍券時，因忘了回收簽收條，差點自掏腰包賠償3000元。還好，經調閱自家監視器查出領取人的機車車號後，向管轄的市警六分局新興派出所報案請求協助找回。巡佐呂天祿透過警政資料庫查知車主資料後，主動上門取回並送返超商，讓店員喜出望外，感謝不已。

據查，本月17日下午4點多，南區一家超商向新興所報案，指中午店員發放振興3倍券時，因繁忙疏忽沒有將信封背面上的簽收條撕下收回，後來整理才發現短少，經自行調閱店內、外的監視器，獲知該名領取人的機車車號後，拜託員警透過車號協助聯繫該領取人將簽收條繳回超商，否則店員得自行賠償3000元。

受理報案的巡佐呂天祿得知，立即透過警政資料庫查知車主資料，並順利聯繫領取人，經確認對方還沒有將振興3倍券的簽收條丟棄後，立即前往領取人住處取回簽收條，並將簽收條送返超商。店員見警方迅速送回簽收條，對員警處理案件的超高效率感謝不已。

警六分局長陳錦文表示，近日因發放振興3倍券，致超商、郵局、員警均增加不少工作量，巡佐呂天祿能同理超商店員的處境，接獲報案即火速幫忙找回，並親自送回超商，處理事件妥適圓滿，將給予獎勵，也並希望所有員警受理各類大小案件都要保持同理心，才能適時解決民眾的困難。

(中時 )