台灣疫情趨緩，但新冠病毒依舊在全世界肆意橫行。美國50州確診人數已破370萬人，其中佛羅里達州（Florida）就有32.7萬人。佛州醫院的人手和硬體設備供不應求，有一線醫生大嘆：「佛羅里達州已經變成武漢了！」

據《FOX5》報導，近日佛羅里達州新冠肺炎確診人數激增，東南部邁阿密戴德縣（Miami-Dade County）佔全州總病例的24％。至於佛州的加護病房床位已經超過正常容量，來到118％。

一周以來佛州新增確診人數飆至11466人，報導認為新冠病毒在佛州明顯的傳播開來，周五（17日）最新統計數字，佛州確診人數來到327000人，而已經連續45天，每天確診人數都破1000人。過去一周間，佛州平均每天都有超過100人死於新冠肺炎，是半個月前的2倍，而醫生預測死亡人數將會增加。

邁阿密戴德縣傑克遜紀念醫院（Jackson Memorial Hospital）的醫生雷頓（Rishi Rattan）說：「案件數量的飆升是我們從未見過的，甚至在紐約也沒有。佛州一直在打破紐約的數字，也打破全國紀錄。」他指出，新增確診的人數比建造新病房、增加新床位的速度還要快。

據《新聞周刊》報導，邁阿密大學傳染病專家艾博（Lilian Abbo）對此直言，邁阿密現在是疫情流行的中心，5個月前的武漢就是現在的佛州。她說：「我想說佛州已經是武漢了，我們已經看到了在武漢、義大利看到的醫院數量、密度和壓力。我們每天確診的人數都在破紐約的紀錄。」

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(中時電子報)