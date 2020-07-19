《食尚玩家熱血48小時》主持人威廉及風田前往宜蘭清溝夜市，兩人魅力無法擋，邊吃美食邊被粉絲餵食，途中風田失控撿垃圾來吃，吸引大批民眾跟隨，讓已退去偶像身份多年的威廉百感交集，「好像重回棒棒堂時期」。

清溝夜市白天時如一般馬路，兩邊是稻田，威廉納悶說：「這什麼地方，鳥不生蛋！」風田則是眼尖看到地上垃圾問：「這個是不是炸雞的屑屑？」便毫不猶豫往嘴裡塞，咀嚼後表示：「就是炸雞！確定這裡是夜市了！」名犬風田獲得認證。

風田日前大方認戀傢俱千金Kimme，威廉也有交往穩定的女友卓君澤，威風兄弟正式宣告死會。這次製作單位安排女粉絲餵食威風兄弟，威廉貪心地說：「好吃！再來再來。」風田在一旁笑喊：「卓卓，妳有沒有看到？」當風田被女粉絲問想吃什麼時，竟羞喊：「我想吃妳！」威廉在旁笑說：「我要打給千金啦！」死會的兩人盡情吐槽對方。

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