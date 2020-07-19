上半季進入尾聲，富邦悍將確定戰績最後，此外團隊打擊墊底、團隊投球成績倒數第2，首席教練郭建霖評點悍將上半季缺失，點出「守備」、「作戰」、「得點圈打擊」是還需要加強的地方。

郭建霖指出，富邦悍將基本功還要加強，上半季整體投、打、守各環節不大理想，尤其守備一出狀況，會讓投手感到壓力，「穩定性不好會造成投手壓力，不只面對打者，還要擔心後面隊友，一個球隊守備不穩定，什麼都會牽連到。」

郭建霖過去在球員時期，因為守備能力出色而有「三壘吸塵器」的美名，他也對旗下球員有高度期待，「每個守備位置都要再加強，就連今年表現不錯的李宗賢都還沒達到我的標準，希望每個人守備率都要在9成5以上，才有穩定的守備。」

富邦悍將近2周開始在做守備特訓，不因為上半季快結束就鬆懈，甚至有些球員一大早就到球場訓練，此外作戰方面，今年有缺失的地方球隊也要求加強，短打、打代跑都是訓練一環。

打線斷層相當明顯是悍將苦惱之處，時常缺乏關鍵一擊的能力，「得點圈打擊率不好，要贏球就是要有打點，得點圈打擊率高、贏球機率也高，還沒查數據，但應是四隊最低」富邦悍將得點圈有人的機會是各隊最少，且得點圈打擊率2成78也是四隊最低。

近一個月悍將在主力球員因傷下二軍時，拉上不少年輕選手培養，郭建霖說，「年輕選手上來，勢必要一段時間適應一軍高強度比賽，現在無緣爭冠的時間，就讓新秀適應一軍比賽。」此外悍將預計有2名新洋投加入，屆時整體實力提升，郭建霖認為下半季大有可為。

(中時 )