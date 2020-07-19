吳慷仁與憨兒親切互動。（育成基金會提供）

吳慷仁與憨兒親切互動。（育成基金會提供）

吳慷仁與憨兒親切互動。（育成基金會提供）

金鐘視帝吳慷仁對社會弱勢關懷一向不遺餘力，與育成基金會結緣10年的他，去年自發性辦公益活動為育成基金會推廣月餅義賣獲得熱烈迴響，近日再受邀「回娘家」，擔任零錢捐愛心大使，號召大家一起響應「就業能力培訓計畫」，以「一塊捐零錢、一圓憨兒就業夢」的愛心口號，藉著捐零錢的小小舉動來協助憨兒就業，進而成為他們勇敢打造未來的支持力量！

吳慷仁出道前便曾到機構中擔任志工並參與園遊會的義賣活動，除了幫忙整理環境外，也協助心智障礙孩子上課學習，並藉著當志工陪伴他們。會想要主動幫助這些弱勢族群的最主要原因，其實是源自他當兵做替代役時，曾經到養老院照顧過老人家幫他們換尿布、做復健，相處過程中，發現「陪伴」對這些弱勢族群來說，是最好的療癒及關懷，也因此只要自己有時間就會捲起衣袖當志工，吳慷仁表示：「無論是老人家或是心智障礙者，有時候陪他們聊聊天、唱唱歌，他們就會很開心，不知不覺中自己也被這份單純簡單的快樂所感染。」

也因為有了十年前志工的經驗，讓吳慷仁對於育成基金會留下深刻印象並持續關注，這次獲邀擔任零錢捐大使，他除了一口氣答應，更義不容辭抽空為這次代言公益活動拍攝短片；影片中的他穿梭在憨兒工作的烘培坊、洗車場及餐廳，以溫暖的笑容及實際行動為憨兒打氣加油。拍攝過程中為了消除憨兒們的緊張，親切溫暖的吳慷仁還展現鄰家大哥哥的魅力與隨同拍攝幾位憨兒聊天講笑話，還與其中一位唐寶寶陳興比起功夫招式，閒聊他過去演過的角色，很快的與這群憨兒打成一片，也讓拍攝現場一團和樂，格外順利！

吳慷仁表示：「其實這次不算是第一次跟憨兒相處，過去有幾次接觸的經驗下來，覺得跟憨兒溝通、相處其實就跟我們面對正常人一樣，表達善意他們也很能感受到，就跟朋友在一起工作的感覺是一樣的！而且他們很會開玩笑、講冷笑話，整個拍攝下來是非常開心的！」

透過默默地觀察憨兒的認真與努力，吳慷仁從他們身上學習到「職人」的精神，他表示，跟憨兒相處一天下來，深深感受到這些身心受限的孩子面對每天的工作，心中只有最純粹的信念–「要努力學習、努力做，做到最好，就可以被稱讚又能有收入」，他們每天都用盡最大的努力，讓自己再進步一點，勇敢向前走。這樣的精神造就他們在工作上能夠非常專精，就好比職人精神，讓他非常感動，從他們身上學習到很多，也收穫很多！

為了拍攝育成公益短片，吳慷仁特別把自己的狀態調整到最好，結束上一檔戲拍攝工作的他，花了一個多禮拜的時間運動及飲食控制，讓自己的體態看起來更加結實及有年輕氣息，他表示：「因為是拍攝公益短片，希望在面對憨兒時自己在鏡頭前能更有朝氣，因此在下戲後花了點時間調整身心狀態，也能符合這支短片所要呈現出來的感覺。」

育成基金會希望透過吳慷仁的號召一呼百應，能匯聚社會大眾的力量，邀請大眾即日起到10月13日到「萊爾富」零錢箱捐零錢，用行動支持育成的「就業能力培訓計畫」。

(中時 )