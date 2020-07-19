莎莎長時間長時間戴隱形眼鏡錄外景，一戴就是12小時，過敏和結膜炎家常便飯，甚至有時因為工作需要游泳，不得不戴隱形眼鏡下水，鏡片就在眼睛裡跑竄。前陣子她下定決心做近視手術，她首度透露術前心情，「其實很害怕會失明」。

莎莎近視500度，沒戴眼鏡幾乎看不清楚，之前常找不到眼鏡，本來想放棄，最後發現其實眼鏡就戴在自己臉上。 由於近視與戴隱形眼鏡帶來的不方便，莎莎終於在好友的推薦下決定進行近視雷射手術。她術前感到非常緊張，「畢竟眼睛是靈魂之窗」，她坦言曾害怕手術失敗造成失明，家人及男友也非常擔心。手術當天，男友與家人組成啦啦隊，在手術室外幫她加油，莎莎說，「沒想到我的擔心是多餘的，手術快到我還沒反應過來就結束了。」

目前恢復良好的她，本來預期今年要出國度假與錄國外外景，因為疫情關係取消，不過她開的咖啡店依舊照常營運。這次疫情席捲全球，讓她深思把握當下的重要性，從5月開始每月都會排4-6天的休假，到她最愛的墾丁曬太陽、放空，也順利把膚色曬成小麥色。

(中時 )