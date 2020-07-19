田中氣象站今啟用，林佳龍出席揭牌。（氣象局提供）

田中氣象站今啟用，內部開放民眾參觀。（氣象局提供）

全台灣唯一完全對外開放的氣象站今天正式啟用！中央氣象局今日舉行田中氣象站啟用典禮，在交通部長林佳龍、立委陳素月、彰化縣長王惠美，氣象局長鄭明典等的共同見證下，正式啟動對彰化縣的氣象資訊與科普推廣服務，並於19至21日舉辦為期3天的「田中心氣象、農漁好幫手」農漁特展活動。

鄭明典表示，隨著區域性災害天氣日益顯著，地方人士對於氣象防災的服務與需求明顯增加，為建立更完整的氣象監測服務網，規劃在各縣市設立有專業氣象人員駐守之氣象站。

田中氣象站則是從101年起在彰化縣尋覓適當地點，105年7月擇定在高鐵彰化車站特定區的現地建置田中氣象站，相關工程於107年3月動土，歷時2年於今天正式啟用。

林佳龍表示，配合行政院推動「五加二」產業創新、建構新農業體系的施政方針，田中氣象站的建置以進行氣象觀測、天氣守視工作，也對地方機關及民眾提供氣象諮詢及颱風、豪雨等災害性天氣之警、特報服務，供彰化縣防救災單位應變作業參用，以減少災損。

鄭明典進一步說明，田中氣象站的建置理念，是將原地形地貌與站區建物充分融合，特別以北側無遮簷人行空間、綠廊，自然延伸連貫八堡圳，並建置包含120度環形劇場、魔法布告欄、地球展示系統、3D虛擬實境等動靜態、互動展示空間，

他說，田中氣象站也是全台灣唯一完全對外開放的氣象站，肩負推廣氣象、地震、海象、太空及天文等科普知識，讓整個氣象站兼具氣象監測、氣象資訊服務、防災預警、科普教育、休閒及環境綠美化等多綜合功能，歡迎機關團體、學校或個人預約參觀，更歡迎「厝邊隔壁，有閒來坐」。

(中時 )