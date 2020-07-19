日本知名男星三浦春馬18日被發現在家中衣櫃輕生，得年30歲，消息震驚各界，一名過去曾與三浦春馬在英國當過的室友的大陸網友表示，回憶過去與他當室友的那段日子，他真的為人真誠、低調卻又很沒自信。如今舊文被翻出，引發網友們熱議。

翻攝自China Film & TV Market臉書

三浦春馬2017年時曾到英國留學，與他同住的大陸室友回國後在大陸網站百度吧發了一篇「和三浦春馬當室友是怎樣的體驗」貼文，發現三浦春馬其實是個傻瓜室友，愛吃蘿蔔，曾把超市冷凍庫的盒裝蘿蔔全掃光；長得帥卻很低調，戴帽子或放下劉海完全判若兩人，讓粉絲很難認出是他，還提醒室友別把與他的合照發到網路上，「因為有些日本粉絲會飛來倫敦找我，這樣不好」，相當貼心。

這名室友回憶，有天回到房間，發現三浦春馬一個坐椅子上偷哭，「我問他發生什麼事了？他握著我的手說他的經紀公司認為他在英國是浪費時間，應該趕緊回來工作」，當時網友心想，這人怎麼這麼沒自信，而且好好說話會什麼要握著他的手，「後來想想，他其實是一個特別真誠的人。」

室友說，他曾經問三浦春馬「進擊的巨人是你拍的嗎？」三浦說對但感覺對不起喜歡漫畫的粉絲，「因為拍得很爛，我也一直不敢去看」。

室友坦言，聽聞三浦春馬過世的消息很震驚、難以接受，「消息來的太突然了！他早上(18日)IG還在線」，但也相信這是他自己的決定，「很感謝他帶給我美好回憶，希望他在另一邊一切都好」，出於對朋友的尊重和想保留屬於兩人的回憶，之後將不會再更新了。讓許多粉絲看了難過，「為什麼我現在才看到」、「感覺他對自己要求真的很高，而且活得不開心不自由」、「但春馬感覺壓力真的很大」。

翻攝自China Film & TV Market臉書

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(中時電子報)