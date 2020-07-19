全台山區防雷雨彈！14縣市大雨特報 13:542020/07/19 中時電子報 徐秀娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 氣象局下午對14縣市發布大雨特報。(圖擷自氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 氣象局下午發布大雨特報！對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今(19)日全台山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。 (中時電子報) #山區 #大雨特報 #雷雨彈 #14縣市 也許您會感興趣 生活熱門新聞 板橋慘案！國小女籃賽台北北投77：0屠殺桃園南勢 網全傻了 - 生活 拿2000給老婆領三倍券...他入手一看信封崩潰 網：快打1988 - 生活 你中了嗎？農遊券第二波今12點抽籤 10大使用Q＆A整理 - 生活 報復性旅遊太可怕了！澎湖人傻眼：晚上郊外大塞車、市場海鮮被搶光 - 生活 徐國勇逛夜市4千元三倍券買小吃 宅神驚吐一句 網喊真的是… - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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