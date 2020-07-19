日本「讀賣新聞」19日報導，由於先進晶片技術正成為國家安全問題的焦點，日本政府希望邀請台積電等全球先進晶片廠赴日本建廠，提振日本國內落後的晶片產業。

報導引述消息人士稱，日本政府計畫在未來數年向參與該專案的海外晶片廠商提供數千億日圓（約合數十億美元）的資金，但未透露該項目的詳細時間表。

報導稱，台積電與日本工業省尚未對此消息置評。

台積電是全球最大的晶片製造商，今年5月才宣布在美國投資120億美元建廠的計劃，也被視為美國總統川普努力從中國手中奪回全球技術供應鏈的一大勝利。

(工商 )