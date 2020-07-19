又扯上這件事！讀賣爆日本邀台積電赴日建廠 16:422020/07/19 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日媒報導，日本政府邀台積電赴日設廠。(圖／達志影像shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本「讀賣新聞」19日報導，由於先進晶片技術正成為國家安全問題的焦點，日本政府希望邀請台積電等全球先進晶片廠赴日本建廠，提振日本國內落後的晶片產業。 報導引述消息人士稱，日本政府計畫在未來數年向參與該專案的海外晶片廠商提供數千億日圓（約合數十億美元）的資金，但未透露該項目的詳細時間表。 報導稱，台積電與日本工業省尚未對此消息置評。 台積電是全球最大的晶片製造商，今年5月才宣布在美國投資120億美元建廠的計劃，也被視為美國總統川普努力從中國手中奪回全球技術供應鏈的一大勝利。 (工商 ) #台積電 #全球 #建廠 #日本政府 #先進 也許您會感興趣 財經熱門新聞 3大美企慘了！驚爆華為出狠招大復仇 - 財經 生技股慘崩 宏碁竟狂噴！老謝洩外資爆買內幕 - 即時 快了！前Fed老大警告：美將引爆一場災難 - 財經 救不了華為！陸廠7奈米落空 專家爆致命原因 - 財經 殖利率破4％！10檔金融股 法人狂掃貨 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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