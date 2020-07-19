中油宣布，國際原油持續墊高，惟國內油價需符合亞鄰最低價限制，20日凌晨零時起，汽油價格每公升調降0.1元，柴油不調整。調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升22.2元、95無鉛汽油每公升23.7元、98無鉛汽油每公升25.7元、超級柴油每公升19.6元。

受石油輸出國家組織(OPEC)秘書長信心喊話、油國落實減產協議及北半球進入夏季用油旺季等因素影響，帶動國際原油價格上漲；影響所及，中油本週調價指標7D3B週均價從每桶43.32美元上漲至43.49美元，臺幣兌美元匯率升值0.004元，國內油價依公式計算漲幅為0.32％。

中油表示，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.5元及0.7元；經考量亞鄰最低價限制，本週汽油調降0.1元，柴油不調整，另0.6元及0.7元皆由中油吸收。

因股市下跌、疫情擔憂及中美關係緊張的影響，紐約商業交易所（NYMEX）8月原油期貨7月16日收盤下跌1.1％，成為每桶40.75美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也下跌1％，每桶43.37美元。

因疫情防控形勢持續趨好，復工復產復商復市加快推進，大陸國家統計公布第二季國內生產總值（GDP）年增3.2％，優於市場預估的增長2.5％及今年第一季的年減6.8％。大陸上半年經濟先降後升，第二季GDP由負轉正，上半年GDP年減1.6％；主要指標恢復性增長，經濟運行穩步復甦。

美國能源部7月報告將2020年美國原油日均產量的預估較前月上調7萬桶，至1,163萬桶；2021年日均產量預估也上調17萬桶，至1,101萬桶。

(工商 )