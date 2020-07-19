因應行政院農委會環境教育政策，位於苗栗縣大湖鄉的苗栗區農業改良場生物防治分場，即日起開放民眾參觀，場內新規畫導覽地圖路線、開放時間等須知，歡迎個人或團體踴躍前來，深入了解生物防治工作與知識，拉近與研究試驗單位的距離。

生物防治分場從事天敵昆蟲的飼育繁殖與研究，提供給農民用於防治蟲害，研究試驗單位往往給人神祕且不易親近的印象，苗改場生物防治分場長朱盛祺指出，過去分場沒有正式對外開放，但因園區腹地廣大，偶有民眾進來散步，但對於分場研究仍是一知半解。

為提升增加公部門與民眾的互動，即日起對外開放園區內2／3的場域，透過導覽參觀，可讓民眾了解生物防治的研究成果，學習相關科學技術與觀念，盼藉此建立民眾「以蟲制蟲」、友善田間生態等農業管理知識，進而達到服務之目的。

朱盛祺表示，部分場域為保護培育成果及研發實驗環境，已設置圍欄禁止民眾進入，分場內設置參觀須知、導覽地圖等，也替裝置藝術「大瓢蟲」重新換裝，園區內還有苗栗縣歷史建築「原大湖蠶業改良場建築群」，以及花草樹木均值得民眾細細品味。

他提到，生物防治分場開放參觀時間為平日早上9點至12點、下午1點至4點，周六則採20人以上、80人以下團體導覽，導覽服務需在14天前致電預約，無需額外付費，另外，導覽活動也會納入園區附近景點，包含羅福星紀念館等，讓民眾順道一遊大湖。

(中時 )