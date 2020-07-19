民進黨全代會今登場，媒體昨天報導，前黨主席卓榮泰將把一票投給綠色友誼；卓榮泰今受訪表示，「我絕對無意也沒有介入系統運作」；他誠摯呼籲，全體先進黨代表同志，票選的黨代表或當然黨代表，都要以創黨精神堅持黨的核心價值，要以817萬票這麼高人民的信任跟高標準期待為念。

卓榮泰今在臉書發文，817萬票洗禮過的民進黨新權力結構，必須回應人民的高標期待！誠盼我全體黨代表先進同志，莫忘創黨精神、堅守黨的核心價值，以「勤政 清廉 愛鄉土」為念，回應人民的信任與高標期待；超脫約束、投票自主，作台灣國家的子民、作自己的主人！

卓受訪說，大家好，很久不見，最近幾次傳聞都並非是事實，第一聽說昨天好像很忙碌的一天，「我昨天下午開始我都在新莊棒球場，富邦和樂天的比賽，過程非常精采，絕對一點都不無聊，這是我昨天非常大的收穫」。

他說，今天這個會場，全代會，曾經一度考慮是不是要來，後來決定善盡黨員義務我還是來了。

他指出，這一次投票當中能夠超脫約束投票自主，才能在今天的選票上做自己的主人；「我還是來了，盡我一位黨員的責任跟義務。」

至於陳水扁待會要來投票；卓榮泰表示，應該尊重每一個黨員依法依照黨章該有的權利，黨公平對待每一位黨員的權利、義務，都會公平的看待。

(中時 )