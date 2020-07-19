宜蘭香格里拉飯店大廳。（香格里拉提供／陳祐誠傳真）

台北夏季旅展於7月17日至20日在台北世貿1館登場，今年因新冠肺炎疫情邊境管制，民眾無法出國以致國旅大爆發，其中又以離島及宜花東地區最為熱門，宜蘭香格里拉冬山河渡假飯店與香格里拉休閒農場在旅展聯合推出一泊二食住宿券，優惠折扣下殺5折，邀請民眾細細品味宜蘭山水。

宜蘭香格里拉緊鄰冬山河畔，與親水公園咫尺對望，純白建築襯映藍天，呈現出地中海極白的浪漫，為台灣少見的主題風格飯店，飯店內陳設義式古典家飾，宛如文藝復興的殿堂。

香格里拉冬山河渡假飯店與香格里拉休閒農場，推出一泊二食住宿券，入住香格里拉冬山河渡假飯店溫泉套房，能在飯店輕鬆漫遊、享受地中海式的度假風情、泡湯樂趣與宮廷服體驗，還能選擇在香格里拉休閒農場悠閒樂活，體驗大自然的閒適風情、民俗童玩活動。

香格里拉表示，松羅館檜閣客房裡，房間皆採用來自台灣海拔2000公尺的台灣檜木打造，清淡的檜木香伴隨左右，讓旅客享受最貼近大自然的景觀，暑假周日至周五期間，使用住宿券不須加價。

香格里拉推出的優惠方案，飯店＋農場3天2夜雙人一泊二食住宿套券（含早、晚餐）定價1萬3890元，旅展價6999元；飯店＋農場豪華套房一泊二食住宿券（含早、晚餐）定價7120元；旅展價3899元；農場檜閣雲起雙人房一泊二食住宿券（含早、晚餐）定價6770元；旅展價3899元。

(中時 )