行動電源爆炸時有所聞，16日新竹就發生一起行動電源爆炸引發火災的意外。一間套房的女住戶替行動電源充電後出門，女住戶出門14小時，行動電源也就接電14小時，突然爆炸起火，內部鋰電池還噴到地上，警報器隨即大作。3C達人表示，行動電源除了要看是否檢驗合格，也要注意是否曾摔過，造成內部電路版變形，就有可能造成短路釀災。

新竹一名女子，16日早上8點多出門前，將行動電源接上電源，一直到晚上10點才回家。據TVBS報導，她一進入套房，被眼前影像嚇到，因為房間裡灰濛濛一片，書桌上的筆電、螢幕，覆蓋了厚厚的灰塵，桌子邊緣一片焦黑，原本放在桌上的行動電源燒到面目全非，剩下一堆黑漆漆的殘骸。

竹市消防局火調科長賴麒文表示，屋主不清楚行動電源廠牌跟型號，初步研判可能不是標檢局檢驗合格商品，因過充產生爆裂起火，不過詳細情況仍待火調人員進一步釐清。

不過3C達人廖耕楠提醒，就算是檢驗合格的行動電源，要是有摔過或龜裂，甚至膨脹異常情形，也千萬別再使用，因為裡頭化學和電器組件，容易造成短路釀災，另外也提醒不在家時，記得拔除電源，避免過充造成爆炸。

(中時電子報)