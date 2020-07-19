陳水扁稍後赴全代會投票？ 陳致中回應了 14:202020/07/19 中時 吳家豪 、 王英豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨全代會19日登場，大會主軸為「團結台灣，前進世界」，高雄市議員陳致中（圖）表示，根據民進黨內規定，歷任黨主席是「當然黨代表」，因此前總統陳水扁依此據來行使投票權。（王英豪攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前總統陳水扁之子、民進黨高雄市議員陳致中今日稍早於民進黨全代會現場台北國際會議中心受訪表示，陳前總統將於下午3點抵達現場投票，事先已和法務部溝通，也只是單純投票，投完就走。 陳致中表示，根據民進黨內規定，歷任黨主席是「當然黨代表」，因此陳前總統依此據來行使投票權。至於外界質疑是否違反保外就醫規定以及黨內有無反彈，這部分大家都是正面關心，有溝通，也有互相理解，更重要的是，讓事情順利圓滿。 (中時 ) #民進黨 #陳水扁 #陳致中 #黨主席 #規定 也許您會感興趣 政治熱門新聞 柯文哲最新民調曝光 網：嚇死我了！ - 政治 10位高雄運將都這樣評價「韓團隊」謝龍介驚：怎麼可能！ - 政治 藍軍為何動不了民進黨一根汗毛 港媒找到原因！ - 政治 陳其邁選情不完全樂觀？網從這數據看出隱憂 - 政治 韓國瑜沉潛36天終於現身了！ 身邊有這2人 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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