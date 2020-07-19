前總統陳水扁之子、民進黨高雄市議員陳致中今日稍早於民進黨全代會現場台北國際會議中心受訪表示，陳前總統將於下午3點抵達現場投票，事先已和法務部溝通，也只是單純投票，投完就走。

陳致中表示，根據民進黨內規定，歷任黨主席是「當然黨代表」，因此陳前總統依此據來行使投票權。至於外界質疑是否違反保外就醫規定以及黨內有無反彈，這部分大家都是正面關心，有溝通，也有互相理解，更重要的是，讓事情順利圓滿。

(中時 )