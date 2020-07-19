7月滬牌額度投放量今年首次單月下降。據上海國拍發佈消息指出，7月上海市個人非營業性客車額度投放1萬5500輛；個人在用車有效額度委託拍賣1362輛；個人滬A、滬B號牌二輪摩托車有效額度轉換客車額度委託拍賣0輛；合計拍賣總數1萬6862輛，比6月的1萬8267輛減少1405輛，單月下降7.69％。

據澎湃新聞網報導，大陸受疫情衝擊，今年以來汽車銷量年增率大幅下滑，為刺激汽車消費，大陸官方多次發文鼓勵推出鬆綁限購等刺激汽車消費的政策，隨後不少實行限購的城市也增加汽車號牌投放。

以代表性的上海為例子，觀察滬牌額度投放量在今年2、3、4、5、6月等連續5個月增量持續成長，同時這幾個月的滬牌中標率也連創新高。其中3月滬牌中標率上升至8.9％、4月提高至10％更創下2014年4月以來近6年的月度中標率新高，甚至5月滬牌中標率飆升至12.1％創近6年來新高，進而在6月中標率攀升至13.5％。

但在一陣高峰過後，今年滬牌投放量經歷連續5個月的持續增長後，首次出現單月下降。不過相比2019年單月最高的1萬2832輛，7月滬牌投放總量仍較去年整體明顯增多。

(旺報 )