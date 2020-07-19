職業女網好手謝淑薇和法國籍男友「溫柔哥」交往多時，謝淑薇也常會在社群臉書「放閃」，近日她透露要回法國巴黎住，打包不少行李及口罩，她還提到因為之前家裡遭竊，所以把重要的網球生涯的大滿貫冠軍獎盃寄放在朋友那，也準備要把這些獎盃帶到法國去。

謝淑薇透過臉書粉專表示，搬到法國讓她煩惱的只有獎盃，特別是她和前搭擋彭帥於2013年溫布頓女雙封后的獎盃，是意義重大的台灣史上第一座大滿貫冠軍獎盃，因為之前家裡遭竊過，她擔心這座獎盃不見，暫時放在朋友那，另外兩座大滿貫冠軍獎盃（2014年法網女雙、2019溫網女雙）也早就移到法國去。

謝淑薇用「獎盃太多也是有點困擾」、「怎麼辦好呢」兩個hashtag來表達心情，也提到考慮買間房子改成小型博物館，「第一座台灣的大滿貫冠軍獎盃的意義很多，該留在台灣，而這些其它賽事的獎盃，原本考慮買一間我居住過的城市的房子，改成小型博物館，連同第一座溫布頓冠軍獎盃與故事一起展覽。但考量自己無法隔空管理，再請個人來管理也不是很安心，這個方案就先卡住。」

(中時 )