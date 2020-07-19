衛視中文台《一袋女王》日前邀請余皓然、郭昱晴、劉雨柔、紀佩伶及藍波上節目分享夫妻相處狀況。劉雨柔剛跟老公一起時，因老公常去國外受訓，為了給他驚喜，劉雨柔隻身搭機，等到出機場那一刻，老公感度地朝她狂奔，並一把將她抱起轉圈圈，還在她臉上狂親，情節如偶像劇劇情。

郭昱晴38歲才結婚，與老公有可不生小孩的共識，但因親友遊說，讓她想為這個家添個小寶寶。郭昱晴第一次懷孕時小產，讓她確定老公是渴望有小孩的。當她再次懷孕時，第一時間不敢跟老公說，一直用驗孕棒確認，等到流下去醫院抽血檢查，拖到第十天才敢跟老公說，而老公在聽到這消息後留下開心的淚水，至此一手包辦所有家事，連內衣褲都幫她洗好。一直到郭昱晴懷孕滿三個月，老公才跟好友宣布此消息。

由於余皓然與王中平剛開始是偷偷交往，兩人有次去士林夜市公開亮相，當時年僅24歲的余皓然看上射氣球攤上的小吊飾，的王中平不顧眾人圍觀下，硬是花了快一個小時才成功獲得吊飾，余皓然包保鮮膜保存至今，余皓然說：「在當時那個情況，對我來說真的是一輩子的回憶」。本集節目將於7月20日(一)晚上11點播出。

(中時 )