中央流行疫情指揮中心今天公布今天新增一名境外移入個案，但外傳這名香港來台個案17日搭機返台後沒有接受居家檢疫，18日在桃機二航廈國泰辦公室趴趴走。莊人祥表示，這名個案確診後已經後送醫院，外傳趴趴走都是繪聲繪影子虛烏有。

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增1例境外移入COVID-19病例(案455)，為40多歲男性，於今(2020)年7月17日獨自從香港返國探親。

而有媒體報導有一名在台灣工作的香港人，後又被派到香港國泰航空工作，離職後於本月17日搭機返台，他卻未依規定接受居家檢疫，本月18日還拜訪桃機一航廈二樓夾層的國泰辦公室，更在其中逗留、在航廈的美食街用餐。據了解，這名確診者有接觸國泰航空機場員工多人。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，這名個案長期在香港工作，這次會回台灣是要探視親人，7月17日獨自香港返台探親，15日就出現乾咳、喉嚨痛，17日入境時主動向檢疫人員報告，有不舒服症狀，當天就安排採檢並後送檢疫所隔離，17日中午時在機場停留不到一個小時就後送到檢疫所。

因此，莊人祥強調，有關提到在機場過夜都是繪聲繪影。在集中檢疫所一直到18日確診新冠肺炎檢驗陽性，已經後送醫院隔離治療確診。

接觸者共10人，2名香港同住的家人，8人是班機前後兩排旅客。還有19名機組員會透過IHR通知他們。

莊人祥表示，這名個案確實2018年之前曾在台灣國泰航空公司工作過，現在已經不是。他做完採檢後，有徵得防疫人員同意把一件物品交給國泰櫃檯，只有40秒，沒有過夜、也沒有到夾層辦公室。交付東西給國泰人員前也有洗手。

莊人祥也根據世界衛生組織調查指出，這兩天新冠肺炎確診患者已經創下新高。香港部分昨天一天就新增64人，到了七月初之前，都還維持不錯，都是境外移入為主，到了七月上旬後，開始有一波本土疫情出現。

指揮中心統計，國內截至目前累計79,506例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含78,568例排除)，其中455例確診，分別為364例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。

(中時電子報)