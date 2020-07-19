台中大坑9號步道因使用頻繁，部分木棧道設施已老舊，台中市觀旅局將進行施工改善，預計27日起至10月15日止封閉1K＋150至350公尺間，呼籲民眾可串聯9-1號步道，形成環狀路網，10號步道則建議由原路徑往返。

觀旅局長林筱淇表示，大坑9號步道全長約1600公尺，入口由北屯區東山路轉入經補路，位於農夫市集旁，與地震公園相距不遠，自產業道路起始，沿途路徑坡度不大，因沿途可連結9-1號及10號步道形成環狀登山路線，並與6號步道相通，形成一日遊登山路網，是台中市大坑風景特定區最熱門路線，難度屬親子級步道。

台中市風景區管理所表示， 9號步道里程1K＋150至350公尺間為此次整修重點的木棧道，預計於27日至10月15日止封閉。另外，市府為體貼登山遊客，並持續辦理步道維護整修工作，施工均採分段封閉方式施工，目前尚有3號步道沿線木棧道整修封閉施工中，各步道危險路段圍設安全警示帶，提醒遊客注意勿擅闖。

觀旅局提醒，由於夏季雨水多，從事戶外活動最好隨身攜帶雨具，登山時要特別注意天候狀況及個人體能健康狀況，防曬措施不可少，且需多補充水分，避免造成曬傷、熱衰竭或中暑情形。另外，夏季時梅雨鋒面可能會伴隨雷陣雨，提醒民眾，切勿逗留在高處或山頂。

(中時 )