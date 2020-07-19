交通部長林佳龍、彰化縣長王惠美等，在現場也與小朋友互動，體驗3D虛擬實境。(吳建輝攝)

彰化田中氣象站，為國內首座對外開放的氣象站，除負責氣象監測工作外，也具有科普教育推廣的功能。(吳建輝攝)

館內展示空間設置有120度環型劇場，魔法布告欄、地球展示系統、3D虛擬實境等設備，作為氣象與地震等推廣的教育場所。（吳建輝攝）

交通部長林佳龍今現身彰化，與彰化縣長王惠美、立委委員陳素月，氣象局長鄭明典等，一起為彰化「田中氣象站」揭幕、田中氣象站為全國首創開放式教育氣象站，除負責氣象監測工作外，館內設置豐富的氣象、地震、天文等靜動態展示，交通部長林佳龍說，氣象站除了提供氣象預報準確的依據外，現在多了科學教育與觀光的功能，能提升民眾對科學的興趣，並帶動彰化整體觀光，為旅程增添不同體驗。

前年３月動工的彰化「田中氣象站」，占地600餘坪，總經費達3884萬元，為全國首創對外開放的氣象站，館內展示空間設置有120度環型劇場，魔法布告欄、地球展示系統、3D虛擬實境等設備，作為氣象與地震等推廣的教育場所。

交通部長林佳龍說表示，田中氣象站做為全國首座對外開放的氣象站，不只能氣象觀測及災害防救，更結合科博館、農試所等單位，提供科普教育，以及為身為農業大縣的彰化，帶來更準確即時的氣象農災預防；科學無法讓災害不發生，但可以讓我們知道災害何時發生，在哪發生，歡迎大家來到田中氣象站，瞭解氣象科學。

王惠美說，田中氣象站從2015年開始規劃變更，得到交通部大力支持，未來如何透過氣象站的幫忙，提供精準的預報來減輕農害；而未來氣象站豐富的靜動態展示，也能提供民眾科普氣象知識的場所，並吸引更多遊客到田中來。

田中氣象站主任劉芬蘭則說，目前田中氣象站開放暫時採預約制，並由專人進行導覽，互動；而針對彰化農業的氣象偵測，因為土地溫度對植物生長，也有很大的影響，因次特別設置首創的地溫、草溫等監測儀器，來實際量測，提供更準確的農業氣象偵測。

氣象局長鄭明典說，氣象局在10年前開始推出鄉鎮預報，強調在地氣象與災害特色的關連與認識，未來希望能在每個縣市都能設置友人的觀測站，能在資訊交換上更有效率，很高興能在地理位置極佳，環境得宜的彰化設站，希望能完全發揮鄉鎮防災與科普教育的功能。

(中時 )