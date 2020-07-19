前總統陳水扁今日上午透過Line群組對外表示，今天下午將至民進黨全代會現場行使投票權。台南市長黃偉哲回應，陳水扁也是全代，到場表達意見，這點予以尊重。台北市議員王世堅說，大家都很久沒見到陳前總統了，見見也不錯。

(中時 )