陳水扁將出席全代會投票？ 王世堅：也很久沒見了 14:432020/07/19 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨台北市議員王世堅 (吳家豪攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前總統陳水扁今日上午透過Line群組對外表示，今天下午將至民進黨全代會現場行使投票權。台南市長黃偉哲回應，陳水扁也是全代，到場表達意見，這點予以尊重。台北市議員王世堅說，大家都很久沒見到陳前總統了，見見也不錯。 (中時 ) #陳水扁 #王世堅 #前總統 #全代會 #黃偉哲 也許您會感興趣 政治熱門新聞 10位高雄運將都這樣評價「韓團隊」謝龍介驚：怎麼可能！ - 政治 柯文哲最新民調曝光 網：嚇死我了！ - 政治 今天投票會被抓回去？阿扁曝民進黨刁難內幕！ - 政治 陳其邁選情不完全樂觀？網從這數據看出隱憂 - 政治 看立院武鬥 綠媒老董：國民黨這立委2022可能收復這「一都」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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