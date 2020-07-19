高慧君在《黑喵知情》與施名帥對戲。（LINE TV提供）

高慧君在《黑喵知情》飾演寵物溝通大師。（LINE TV提供）

金鐘視后高慧君在LINE TV《黑喵知情》特別演出寵物溝通大師，在第二波預告中，她與施名帥有一場關鍵對手戲，說服施名帥不要抗拒與動物溝通的天賦。施名帥透露，高慧君拍戲常即興演出，私下也很搞笑，因為從以前就常聽高慧君的歌曲，覺得她「仙氣很重」，沒想到會那麼ㄎ一ㄤ，高慧君一聽笑回：「真的是對我誤會太深！」

《黑喵知情》透過寵物視角的解讀，探討人性與家庭關係，飾演寵物溝通大師的高慧君，戲內與寵物息息相關，戲外也是「貓奴」的她，家中一度有6隻貓，只是近來寵物相繼離世，身旁只剩一隻高齡17歲的老貓Bobo陪伴。她說與愛貓們相處模式就像家人，雖然語言不通，但她深深認為寵物也能理解人類想法，「我家的貓可以分辨我是真哭還是假哭，如果我是追劇哭了，牠們來看一眼就會離開，但如果是真的傷心落淚，牠們會靠在你身旁，像在安慰你。」

高慧君也談到，其中一隻16歲高齡賓士貓「大頭」，因有免疫系統疾病，過世前已經非常衰弱，家人希望透過寵物溝通師詢問「大頭」，要不要使用藥物延續生命，只是在與寵物溝通師聯繫上前，愛貓就離開人世，後來在寵物溝通師的協助下，經歷一段與貓咪靈魂的對話，讓她感到不可思議。

她分享透過溝通的經過，因為愛貓以前就有免疫系統疾病，曾住到動物醫院，「大頭」透過溝通師說：「我已經努力過（指曾住院），你們不要哭了，我很愛你們。」高慧君一聽瞬間傷心痛哭，但愛貓也展現他的獨特個性，說一句頂一句，還說：「我的車到了，你們乖，不要哭了！」她們三姊妹聽到一臉茫然，「車是什麼，外星船嗎？喵星人？」她笑稱過程非常奇妙，愛貓的想法也讓她們覺得很cute。而寵物們的離開，也教會她如何面對父親的離世，高慧君說：「很謝謝我的貓咪，牠們除了是我的孩子，還是我的人生導師。」

由LINE TV與酷斯本媒體聯合製作推出的自製劇《黑喵知情》，獲文化部「109年度超高畫質電視節目製作」補助，主演集結施名帥、簡嫚書、連俞涵、王家梁、陳以文、尹昭德、蔡燦得、梁正群、程予希、夏大寶、姚愛寗及特別演出高慧君等陣容，可愛的寵物演員黃金獵犬「小小」、天竺鼠「阿喵」、傑克羅素梗犬「梅爾」、英國短毛貓「麒麟」、柴犬「奈奈」及橘貓「布丁」也展現絕妙演技。該劇將於8月2日起每週日晚間10點LINE TV、民視無線台播出！

(中時 )