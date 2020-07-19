中國酒業協會第五屆理事會理事長王延才近日在《中國酒業協會第五屆理事會工作報告》中指出，大陸釀酒產業5年來發生了質量的飛躍，酒類企業的數量逐年減少，但酒類市場的議價能力逐步得到提升，讓淨利潤水準呈上升趨勢。未來要讓產業力爭實現銷售收入超過1兆元（人民幣，下同）。

據《證券時報》引述王延才在會上表示，2015年至2019年是酒水產業主動適應新常態，提質增效，推進高品質發展，實現大繁榮大發展的5年，這其中呈現4大變化。

第一是規模以上酒類企業數量逐年減少，相比5年前減少了437家，體現出酒業市場集中度逐年得到提升；第二是產銷量基本呈逐年下降趨勢，相比5年前減少了1686.3萬千升、降幅25.6％，體現市場供需關係和消費需求的變化

第三是產品銷售收入減少184億元、降幅2.3％，在2017年觸底回升，出現「V型」反轉。但是單位產品銷售收入卻基本顯示出逐年增長的現象，近5年累計增幅31.3％，說明酒類產品的市場議價能力逐步得到提升。

第四是利潤水準呈現逐年上升趨勢，累計增加679.5億元、增幅72.6％，單位產品利潤增幅高達132％，表現出酒業由量變向質變的過程，間接體現出的是消費者「喝少一點兒，喝好一點兒」的消費訴求。

(旺報 )