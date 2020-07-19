我國主要境外生來源之一的印尼，因為疫情爆發至今也無法入境，印尼學生昨天發陳情信，希望台灣政府根據印尼不同省份的疫情狀況來開放部分地區境外生入境，而不是全面禁止。對此，中央流行疫情指揮中心表示，並沒有拒絕印尼學生入境，相關境外生入境問題已經與教育部研議中。

台灣目前開放入境的境外生，國家國別達19國，一群印尼境外生表示，過去6個多月，他們一直在爭取受教權，不停地與上帝祈禱。目前不能入境且屬大宗的外籍生，只剩印尼和大陸，但教育部較少提到同樣被卡在門外的印尼生。

這群印尼學生指出，印尼包含許多島嶼，目前只有爪哇島疫情較嚴重，他們願意自費檢疫，來減低台灣人民的擔憂，盼指揮官陳時中可以根據不同省份開放。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，指揮中心沒有拒絕印尼學生入境，目前與教育部已經針對這個議題研議討論中。

另外有關「小小明」返台，上週開始開放兩歲以下的陸籍子女率先返台，至於下一步何時開放兩歲以外的小明返台？莊人祥表示，目前都還在持續在討論檢討中，最快，本週三才能知道有沒有新進度。

不過從7月16日開始開放小小明返台後，莊人祥說到昨天為止，，都還沒有任何一名小小明回來。

(中時 )