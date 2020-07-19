海巡署加強料羅港郵包拆檢，並出動偵搜犬協助海岸巡邏，全力守住兩岸防疫最前線。（金門岸巡提供）

海巡署加強料羅港郵包拆檢，並出動偵搜犬協助海岸巡邏，全力守住兩岸防疫最前線。（金門岸巡提供）

偵搜犬的執勤目標原本只有槍、毒，最近又接受「特訓」，可以嗅出包裝夾帶的生鮮牛肉及相關產品。（金門岸巡提供）

金門爆發「牛結節疹」疫情，海巡署加強料羅港郵包拆檢，並出動偵搜犬協助海岸巡邏，嚴防有人偷渡活體牛隻及其生鮮冷凍肉品入台，全力守住兩岸防疫最前線。

金門爆發全台首見的「牛結節疹」疫情，引起農委會高度關注，主委陳吉仲日前帶隊跨海訪視，決定派遣台灣本島50名獸醫師支援，並優先提供疫苗全面注射地區牛隻，同時加強船舶、客機消毒和消滅病媒後，希望可有效控制疫情。

金門岸巡在大陸地區傳出「非洲豬瘟」疫情，並陸續有水流死豬漂來金門後，即採24小時全天候巡邏作業，最近更是增加巡邏密度，同時投入偵搜犬協助執勤，嚴防出現各種可能的破口。

岸巡說明，這隻偵搜犬的執勤目標原本只有槍、毒，偏重刑事偵察任務，但最近又接受「特訓」，可以嗅出包裝夾帶的生鮮牛肉及相關產品。由於天氣燠熱，隊部會留意牠的協勤時間分配，若鄉親看到牠和領犬員，也歡迎給予加油打氣。

(中時 )