北市吳興國小特教生的運動場所「知動教室」，空間狹隘、運動器材老舊，導致特教生無法充分運動，活動效果受限，家長更指出，校方要將教室拆掉拿來做9月的特教幼兒班增班，犧牲孩子受教權，經議員許淑華會勘爭取後，教育局已核准預算，8月底前完成裝潢改善，保留運動空間，特教幼兒班也有其他空間可增班。
吳興國小校長鄭福來澄清，知動教室是提供特教生練習體驗運動的空間，的確不是很完善、很小間，所以半年前就討論要改善，教育局4月即核定預算，相關疑慮，校方14日已和家長溝通過，家長也充分同意並理解，會在暑期進行修繕，並於8月31日開學前完工，不會拿來作特教幼兒班的增班，2個空間不會衝突。
國小特教班家長指出，校方9月要給特幼班增班，將會壓縮到國小特教班的知動教室，這跟去年南港國小發生的事一模一樣，原本運動練習的空間就不足了，還要被縮減，照理說挖了東牆應補西牆，但卻犧牲孩子受教權，上周就要動工，所以請許淑華緊急會勘。
許淑華表示，吳興國小是信義區特教學校之一，目前特教教室急需改善，特教生上課的輔助器材空間實在不足，環境也必須加以調整，家長也對於初步規畫有些疑慮，校方對此將利用暑假趕緊修繕，她接獲陳情後立刻到學校，幫助為特教生爭取友善的空間與設備。
(中時 )
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