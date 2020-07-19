陳柏惟、市議員王立任沙鹿服務處成立，立法院副院長蔡其昌到場相挺。（陳淑娥攝）

立委陳柏惟、市議員王立任沙鹿服務處成立茶會19日舉行，許多鄉親到場相挺。（陳淑娥攝）

立委陳柏惟繼霧峰、大肚、龍井成立服務處後，19日於台中沙鹿與市議員王立任成立聯合服務處，立法院副院長蔡其昌到場相挺，他肯定聯合服務團隊進駐，未來沙鹿會越來越好。

陳柏惟、王立任沙鹿服務處成立茶會19日舉行，現場安排台中在地九天戰鼓、薩克斯風演奏、歌手等精彩表演，熱情支持者紛紛到場同樂。

蔡其昌表示，之前在沙鹿地區，民眾有事會跨區請他幫忙，陳柏惟、王立任議員在沙鹿設立服務處後，地方民眾有沙鹿服務處可請託，他也笑稱，自己的服務案量大大減輕，非常有感，認真的服務團隊進駐沙鹿，未來會越來越好。

陳柏惟指出，沙鹿聯合服務處已運行好幾個月，不僅陸續舉辦過許多活動，例如發放樹苗、康乃馨、口罩等，與鄉親交流熱絡，團隊也積極協助在地鄉親處理選服需求，例如協助調解友達晶電勞資爭議、陪同家扶送愛心物資關懷弱勢、協助成立北勢愛心協會並幫助貧戶新居落成、改善三鹿里及福興里垃圾堆放問題等。

王立任表示，以海線地區來說，沙鹿人口數逐年增加，為了不讓服務打折，所以決定和陳柏惟委員一同攜手為沙鹿鄉親服務，不管是公共建設，還是教育文化議題，希望可以帶給沙鹿居民不一樣的新氣象。

陳柏惟指出，這段時間團隊辦理20場會勘、幫忙學校爭取硬體設備改善與教育經費，也爭取改善許多地方交通問題，並爭取正英路、正義路自來水管線汰換工程、關注南山截水溝三期工程及爭取處理英才路水溝淤積以改善淹水問題，並協助爭取鹿寮成衣商圈水利地闢為停車場，及推動於沙鹿交流道邊坡設置原生樹種復育區等。

沙鹿聯合服務處表示，未來將提供定期的免費法律諮詢服務、免費長照 2.0 諮詢服務，並會在每月第一、三週的星期五晚上19：00-21：00，安排3Q 聽你說委員服務時間，希望能好好協助民眾、傾聽民眾需求，也歡迎有需求的民眾利用電話預約服務。

(中時 )