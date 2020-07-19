桃園市議員王浩宇有許多爭議，使民眾發起罷免！有民眾提及，原本希望王浩宇當議員後，能處理路的部分，未料有些路根本沒有改變，變得更危險，該網友感慨表示，覺得自己真心換絕情，這也是他想罷免王浩宇的原因。王浩宇則針對該文回應了！

臉書粉專「我是中壢人」貼出網友受訪意見，該網友表示，原本希望王浩宇當議員後，能處理路的部分，因為桃園的路有時會有凸凸的、上面會寫著幾號會再重鋪，他想路會再重鋪，那應該沒關係。但他之前讀中原大學，在中原大學附近看到，路要重鋪的時間是6月多，7月時有些路根本沒有改變，變得更危險，他之前也因路面差點摔車，就會想這議員到底在幹什麼。該網友不禁感慨，王浩宇這次選舉拿到1萬多票，是桃園市全議員的第3高票，自己會覺得是真心換絕情，這些就是他想要罷免王浩宇的原因。

對此，王浩宇在臉書針對此事回應表示，「我是工務局長，還是市長、區長？」王浩宇表示，議員當然有監督的責任，但該網友根本沒有和他們反應陳情，讓他們有機會去監督政府、弄清楚是什麼狀況，就這樣亂抹黑，「不要以為中壢人都沒有眼睛」。

許多網友看完王浩宇的回應後，直呼「王議員不處理可以找別的議員，還是說中壢只知道一個王議員」、「今天才知道六都的桃園市議會只有一位市議員」、「隨便找個連署的年輕人戴著口罩不敢露面，就可以侃侃而談隨意抹黑」、「搞不清楚三權分立是現在公民常識的悲哀」。

(中時電子報)