新光動紫趴兩大主題「經典嗨樂」場與「嘻哈嗨樂」場聯手襲捲全猿主場，除了現場表演團體一組接一組公布之外，動紫趴也一直是星光雲集的歡樂場合。帥氣男星林柏宏將受邀為動紫趴開球，揭開動紫序幕。

林柏宏自2016年拿下金馬最佳男配角獎後，戲約不斷，近年來也演出多部作品，包含古裝劇《小女花不棄》、職人劇《火神的眼淚》等等，每一部作品都能看到他不同於以往的一面，且一直保持著陽光正面的形象。

19歲就參加《星光大道》歌唱選秀節目，開始拍電影及參與電視劇的演出，而在即將上映的新電影《怪胎》裡所飾演的角色對林柏宏來說，也是一個全新的嘗試。喜愛運動的他，對於棒球也不陌生，林柏宏笑説：「我雖然不算行家，但一直都有在關注棒球運動，有看過幾次現場比賽，非常喜歡，現在能夠來到樂天的全猿主場開球覺得很興奮！」

林柏宏將在8月1日週六賽前為新光動紫趴開出好球，也希望大家會喜歡他的新作品。

(中時 )