農委會林務局推國家森林遊樂區免費入園一次，羅東林管處所轄的太平山在18、19日共湧進8000名遊客，有高達9成遊客採用免費入園方案入園，雖然三倍券使用上占不到一成，但林管處預估，隨領券人數增多，三倍券使用的比例應會再拉高。

羅東林管處指出，太平山莊的餐廳已經連續2周六營收達25萬元，營收破紀錄主要與疫情解封出遊潮，以及國家森林遊樂區免費入園方案，讓人潮與營收倍增。

三倍券使用狀況上，估計周六、周日總計收券約10萬元，多用在住宿費用上，雖然占所有營收約不到1成，但羅東林管處預估，隨民眾領券愈來愈普及，使用三倍券的比例應會再提高，除住宿外，也有遊客用三倍券購買餐飲、文創產品。

羅東林管處指出，國家森林遊樂區免費入園遊客數占達9成，原因與太平山知名度高，且假日入園票價200元，因此不少人的免費入園首選就是太平山。

為了因應大量的遊客，太平山莊餐廳將原本的上午11時至下午1時的營業時間，延長為上午10時至下午2時30分營業，還推出「林場便當」，讓遊客可以在太平山品嘗美味的在地食材。

(中時 )